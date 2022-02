Bewegende Trauerfeier : Beerdigung von erschossener Polizistin in Homburg – Kollegen bilden Spalier (mit Bildergalerie)

Beerdigung von erschossener Polizistin in Homburg – Kollegen bilden Spalier (mit Bildergalerie)

Update Vor zwei Wochen wurden zwei Polizisten nahe Kusel erschossen. Beide stammten ursprünglich aus dem Saarland. Nach der Beerdigung des Polizeikommissars am Dienstag wird am Mittwoch nun seine Kollegin beigesetzt. Zur Trauerfeier kamen auch viele Polizisten.

Große Trauer um die 24-jährige Polizistin Yasmin B.im Saarland: Am Mittwochvormittag um 11 Uhr hat die Beerdigung der getöteten Polizeianwärterin in Homburg-Erbach stattgefunden. Es handelte sich um eine Trauerfeier mit einer Ehrenwache der Polizei.

Bei Kusel getötete Polizistin : „Das Herz einer Löwin“ – große Trauer in Homburg bei Beerdigung von Yasmin B.

Über 600 Gäste waren vor Ort, darunter auch viele Polizeischüler aus Rheinland-Pfalz, die Yasmin B. die letzte Ehre erweisen. Diese bildeten an der Aussegnungshalle einen Spalier bei regnerischem Wetter. Auch Familie, Freunde und Nachbarn von Yasmin B. nahmen an der Trauerfeier teil.

Pfarrer und Freundin hielten Trauerrede für Yasmin B.

Die Trauerrede in der Einsegnungshalle im Homburger Stadtteil Erbach, aus dem die Polizeianwärterin stammt, hielten der zuständige katholische Pfarrer Pirmin Weber, eine Freundin aus der Polizeischule und der Leiter der Hochschule der Polizei Rheinland Pfalz.

Sie „habe für ihren Beruf gebrannt“ und „war davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben“, sagte der Leiter der Hochschule, Uwe Lederer, in einer Ansprache. „Sie hatte noch so viel vor.“ Sie sei eine „ausgesprochen interessierte, aufgeschlossene engagierte Studierende“ gewesen.

„Die Brutalität macht uns fassungslos“

Die Familienangehörigen würden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verstorbenen verabschieden, hatte die Hochschule der Polizei in Koblenz vorab mitgeteilt. Für weitere Trauergäste erfolgt eine Tonübertragung vor der Aussegnungshalle. Im Anschluss folgt die Urnenbestattung auf dem Friedhof Homburg-Erbach.

Am Dienstag war der in Kusel ermordete Polizeikommissar Alexander K. in seinem Heimatort Freisen beigesetzt worden. Mehr als 2000 Angehörige, Freunde, Bekannte und Kollegen nahmen bei einer bewegenden Trauerfeier Abschied.