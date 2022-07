Reisetipps für den Kurzurlaub : Lust auf einen Städtetrip? Diese spannenden Großstädte sind in weniger als zwei Stunden erreichbar

Saarland Spannende Städtetrips ohne lange Anfahrt sind auch ab Saarbrücken möglich. In weniger als zwei Stunden sind diese Großstädte in Deutschland, Frankreich und Luxemburg mit dem Auto oder dem Zug erreichbar. Alle Infos zu Anreise, ÖPNV, Sehenswürdigkeiten und weitere Tipps.

Eine neue Stadt besichtigen – aber möglichst ohne lange Anreise? Das geht auch von Saarbrücken aus. Es gibt viele Möglichkeiten in Luxemburg, Frankreich oder auch Deutschland für aufregende Kurztrips. Hier finden Sie einige Ziele, die Sie von Saarbrücken aus mit dem Auto oder dem Zug in maximal zwei Stunden erreichen – und die perfekt geeignet sind für einen Ausflug an einem freien Tag oder am Wochenende.