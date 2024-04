Zum 30. Todestag von Kurt Cobain Als das gesamte Flash zu „Smells like Teen Spirit“ moshte

Meine erste Erinnerung an Kurt Cobain stammt aus einer Zeit, da war der Mann schon über vier Jahre tot. Es war der Sommer 1998 und ich als 13-Jährige mit der ganzen Familie im Hollandurlaub. In eine Bank auf dem Spielplatz neben dem Ferienhaus hatte irgendjemand, vermutlich ein verzweifelter Teenager, „Kurt Cobain 4-ever“ geritzt. Ich schwärmte damals ohne großen Enthusiasmus für die Backstreet Boys und hörte ansonsten Bravo Hits. Mit verzerrten Gitarren konnte ich noch wenig anfangen, doch selbst als Kind war mir der Name „Kurt Cobain“ irgendwie ein Begriff. In meiner Vorstellung war er ein „Rocker“ – und Rocker, so dachte ich, sind schwere Jungs mit langen Zottel-Haaren und Lederjacken, die Motorrad fahren und brave Bürger terrorisieren. Das mit den Haaren stimmte, der Rest nicht so sehr.