bestof2021 : Kunden-Voting: Das sind die besten Eisdielen im Saarland

Saarbrücken/Düsseldorf Das Lifestyle-Magazin Falstaff hatte seine Leser gefragt, welches Eiscafé ihr liebstes ist. Neben den deutschlandweiten Favoriten hat die Redaktion auch eine Liste der besten Dielen im Saarland aufgestellt.

60 000 Stimmen hat die Falstaff-Redaktion ausgewertet, heißt es auf der Internetseite des Branchenblattes. Diese entschieden über die Sieger der beliebtesten Eisdielen – in Deutschland und in den Bundesländern. Die Macher dieser Umfrage sprechen von einer Rekordbeteiligung. Über die Titelträger wurde online entschieden.

Die Kriterien, die bei der Bewertung eine Rolle spielten: Qualität, Preis und Gastfreundlichkeit der jeweiligen Anbieter. All das sollte ein Gesamtbild ergeben.

Wer verbirgt sich hinter Falstaff? 1980 wurde das Wein- und Gourmetmagazin in Österreich auf den Markt gebracht. 2010 kam sein deutscher Ableger. Dessen Sitz ist in Düsseldorf. Pro Jahr kommen acht Ausgaben auf den Markt plus Sonderprodukte.