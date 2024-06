Kultusministerkonferenz in Völklingen „Revolution“, „historischer Tag“: KMK erfindet sich neu – Weg frei für Ein-Fach-Lehrer

Bevor bei der abschließenden Pressekonferenz praktisch jede und jeder die Bedeutung des Tages hervorhob, ihn „historisch“ nannte oder gar eine „Revolution“ erlebt habe wollte, gab es ein dickes Dankeschön an das Saarland. Karin Prien, CDU-Bildungsministerin im fernen Schleswig-Holstein, rühmte die „unglaubliche Gastfreundlichkeit“ der KMK-Präsidentschaft um die hiesige Ressortchefin Christine Streichert-Clivot (SPD). Und lobte zugleich die „tollen Bedingungen“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, wo die Kultusministerkonferenz zwei Tage getagt hatte. An einem „Ort der Transformation“, wie Streichert-Clivot betonte, die das Weltkulturerbe als Symbol sah für die bedeutenden Entscheidungen, die in den Stunden davor getroffen worden waren.