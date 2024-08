„Kultur macht stark“: Wie man an die Millionen-Förderung kommt

Die Kinder lernen, wie man ein Graffiti sprayt, erstellen Hörspiele oder backen auch mal Brot. Sie schneidern Kleider und machen zusammen Musik und Theater. Zwischendurch wird gemeinsam gegessen, geredet, gesungen oder was sich sonst so anbietet. Das Ganze kostet die Kinder nichts – außer Zeit und Lust am Kreativsein. Der so genannte „Talentcampus“ findet auch nicht in der großen Stadt statt, wo es sowieso schon so viele Angebote gibt, sondern auf dem Land. In diesem Jahr in Wustweiler zum Beispiel.