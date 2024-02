Saarland-Ethiktag Künstliche Intelligenz in der Medizin – ist das ethisch vertretbar?

Welche ethischen Herausforderungen der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen mit sich bringt, soll auf dem siebten Saarländischen Ethiktag beleuchtet werden. Die Veranstaltung, die am Samstag, 24. Februar, in Saarbrücken stattfindet, wird von der Ärztekammer des Saarlandes sowie den Ethikkomitees der saarländischen Kliniken organisiert. Das Hauptreferat hält Prof. Dr. Karen Joisten, die Leiterin des Fachgebiets Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik und Digitalisierung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Joisten spricht zum Thema „Mensch – Maschine – Moral“.