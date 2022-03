Restaurantführer Michelin Deutschland 2022 lobt saarländische Küchenchefs : Zweiter Michelin-Stern für Martin Stopp aus Saarlouis

Saarlouis/Saarbrücken Kleines Land mit großer Küche: Der neue Restaurantführer Michelin Deutschland 2022 hat im Saarland zehn Restaurants mit zwölf Sternen und fünf Bib-Gourmand-Auszeichnungen bedacht. Martin Stopp vom La Maison in Saarlouis darf sich über den zweiten Stern freuen.

Das Saarland hat einen weiteren Zwei-Sternekoch: Martin Stopp, Küchenchef des Restaurants Louis im Hotel La Maison in Saarlouis, wurde am Mittwoch in Hamburg bei der Michelin-Gala ausgezeichnet. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team“, sagte Martin Stopp sichtlich gerührt auf der Bühne. „Wir wollen jeden Tag unsere Gäste glücklich machen“, es sei aber auch wichtig, dass die Arbeit Spaß mache. Ein großes Dankeschön sprach Stopp seinem Chef Günter Wagner aus, dem Inhaber des La Maison: „Er lässt uns freie Hand“, begleite und unterstütze das Team. Neben dem Restaurant Louis, das seit 2019 mit einem Michelin-Sterne ausgezeichnet wurde, ist Martin Stopp auch für das Bistro Pastis verantwortlich.

Alle weiteren Sterne behauptet

Alle anderen saarländischen Küchenchefs konnten ihre Auszeichnungen auch in diesen schwierigen Zeiten (Corona, Personalmangel, Preissteigerungen) behaupten. Christian Bau von Victor’s Fine Dining by Christian Bau auf Schloss Berg in Perl-Nennig, gehört mit drei Sternen weiter zur absoluten Spitze in Deutschland. Je zwei Sterne leuchten über dem Gästehaus Klaus Erfort und dem Restaurant Esplanade in Saarbrücken. Je ein Stern schmücken die Restaurants von Alexander Kunz in Bliesen, Cliff Hämmerle in Blieskastel-Webenheim und Marc Pink im Landwerk in Wallerfangen.

Fünf Bib Gourmands

Bei der Auszeichnung Bib Gourmand („Sorgfältig zubereitete, preiswerte Mahlzeiten“) schnitten die saarländischen Köche ebenfalls sehr gut ab. Mit dem Restaurant Jouliard in Saarbrücken (Scheidter Straße 66) ist ein weiterer „Bib“ hinzugekommen. Das Team von der Jouliard Bistronomie, das eine ambitionierte Küche mit vielen Produkten von guten regionalen Erzeugern anbietet, erfuhr die Neuigkeit bei unserem Anruf. „Wir freuen uns darüber, das ist eine schöne Anerkennung“, sagte Geschäftsführer Karl Fluhr mit sichtlicher Überraschung. Bestätigt haben ihre Bewertung Hämmerles Landgenuss in Blieskastel-Webenheim, Kunz Kaminzimmer in Bliesen, Die Alte Brauerei in St. Ingbert und die Schlachthof Brasserie von Klaus Erfort in Saarbrücken.

Drei Sterne für Christian Bau

Im Saarland wurden im neuen Michelin-Restaurantführer 2022 also zehn Restaurants mit insgesamt zwölf Sternen und fünf Bib Gourmands ausgezeichnet – kleines Land mit großer Küche. Und das seit vielen Jahren. So ist Christian Bau von Victor’s Schloss Berg inzwischen der dienstälteste Drei-Sternekoch Deutschlands. Seit 2005 trägt er die höchste Auszeichnung des Michelin. Trotz der schwierigen Zeiten sei er zufrieden, „unser Restaurant wird gut gebucht.“ Die Corona-Pandemie habe man dank eines ausgeklügelten Lieferdienstes mit Gourmet-Boxen gut überstanden. „Dadurch konnten wir unser gesamtes Personal halten“, so Bau, „unsere Gäste waren glücklich darüber“ und der Service sei auch wichtig für die Lieferanten und Produzenten gewesen.

Zwei Sterne für Klaus Erfort

Nur rund 80 Kilometer von Schloss Berg entfernt, finden Gourmets jetzt einen neuen Drei-Sternekoch: Thomas Schanz und sein Team vom Restaurant Schanz in Piesport an der Mosel freuen sich über die Auszeichnung, als einziges neues Haus im Gourmet-Olymp in diesem Jahr. Schanz hat unter anderem bei Klaus Erfort gelernt. „Er war einer der ersten Köche bei mir“, sagte Erfort im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Auch Martin Stopp sammelte bei Erfort viele Erfahrungen, von der Ausbildung in Völklingen über die Station Bühler Höhe bis zum Gästehaus. „Es freut mich sehr für ihn“, so Erfort, „ich habe es eigentlich schon letztes Jahr erwartet, denn Martin hat eine tolle eigene Handschrift entwickelt.“ Erfort selbst, der gerade seinen 50. Geburtstag feierte, ist zurzeit sehr angetan von seiner Küchenmannschaft: „Wir haben ein tolles junges Team, wahrscheinlich das beste überhaupt, sodass es mir sehr viel Spaß macht.“ Sie seien mit viel Herz und Emotionen dabei, „mal schauen, was die Zukunft bringt.“

Seit 1999 ein Stern: Alexander Kunz

Eine Feinschmecker-Institution im Saarland ist Alexander Kunz. Seit 1999 strahlt ein Stern über seinem Gourmet-Restaurant in St. Wendel-Bliesen und seit 2008 wird seine Kaminstube mit dem Bib Gourmand bedacht. Beide Auszeichnungen konnte er jetzt wieder behaupten. „Das ist ein tolles Ergebnis für uns“, freut sich der Sternekoch. Auch die gerade beendete Saison seines Kunz Theatre im Spiegelpalais sein ein Erfolg gewesen. „Trotz der Pandemie hat alles gut funktioniert“, sagt Kunz, „auch wegen unserer guten und langjährigen Mitarbeiter.“

Silio Del Fabro und Cliff Hämmerle

Was das Personal und die Nachfrage angeht, sind auch zwei weitere Köche derzeit sehr zufrieden. „Bei uns läuft es richtig gut“, sagt Silio Del Fabro vom Restaurant Esplanade in Saarbrücken. „Personell sind wir vollbestückt und auch sonst weiter auf Vollgas eingestellt.“ Auch Cliff Hämmerle aus Blieskastel-Webenheim ist guter Dinge: „Vom Personal her sind wir inzwischen wieder gut aufgestellt“, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zum Glück zurückgekehrt. „Unser Gourmet-Restaurant Barrique ist bis Juni komplett ausgebucht“, so der Inhaber und Küchenchef. Das Barrique hat nur abends geöffnet. Das Restaurant Landgenuss (Bib Gourmand), das mittags von 11.30 bis 15.30 Uhr geöffnet hat, sei auch sehr gut gebucht, da würden interessierte Gäste aber auch kurzfristig ein Plätzchen finden. Hämmerle freut sich auch für seinen Kollegen Martin Stopp. „Das ist super für ihn und gut für das Saarland.“

Marc Pink aus Wallerfangen