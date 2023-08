SR-Serie „Everyone is f*cking crazy“ TV-Perle aus dem Saarland mit Gastauftritt von „Tatort“-Kommissar

„Finden Sie nicht auch, das Leben fühlt sich manchmal an wie ein Flugzeugabsturz?“ – das fragt die junge Derya mit Blick in die Kamera. „Ich habe mich oft gefragt, wie sich das anfühlt, wenn das Leben einem aus den Händen gleitet. Jetzt weiß ich’s“, sagt sie – und wir sehen eine Frau in Zeitlupe durch die Luft stürzen. So beginnt die neue Miniserie „Everyone is f*cking crazy“ des Saarländischen Rundfunks, eine Perle im Programm der ARD, zu sehen in der Mediathek des Senders und demnächst beim Sender One.