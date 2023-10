Deutscher Buchpreis 2023 Die unendliche Dinnerparty

Was gehört zum Erwachsensein dazu, wenn man endlich die Person ist, die man sein möchte? Für die Gastgeberin im Roman „Kochen im falschen Jahrhundert“ ist es ein Abendessen mit kultivierten Freunden. Dazu lädt sie ihren Partner, ein befreundetes Ehepaar und einen Schweizer ein. Die Protagonisten bleiben typenhaft und namenlos. So kann der Leser die eigenen Freunde in das Szenario projizieren. Die Gäste trudeln ein, der Abend nimmt seinen Lauf – nur um dann wieder zu beginnen. Wieder wartet die Gasgeberin und wieder klingelt es an der Tür. Mehrmals fängt der Abend von vorne an und immer mehr Details kommen zum Vorschein. Mit jedem Kapitel wird die experimentelle Erzählung noch pointierter. Die Gastgeberin, die eigentlich keine sein will, aber meint, eine sein zu müssen, kredenzt eine Quiche und dazu Crémant. „Irgendwann hatten alle in diesem Freundeskreis begonnen, weder Champagner noch Sekt zu trinken, auch wenn es sich beim einen wie beim anderen um Schaumwein handelte, sondern immer nur Crémant.“ Die Kulisse bildet ihre große Wohnung, die teils mit dänischen Möbeln eingerichtet ist und teils im Umzugskarton-Chaos versinkt. Immer wieder schrammt die Unterhaltung vorbei an politischen Themen, wie Flugscham oder Green Washing, wobei die Gäste mal politisch korrekt, mal ganz umweltbewusst, aber immer mit ganz viel Meinung kontern.