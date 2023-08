So gut ist die SR-Serie „Everyone is f*cking crazy“ Neue TV-Perle aus dem Saarland mit Gastauftritt von „Tatort“-Kommissar

Die herabstürzende Frau vom Anfang ist die Psychotherapeutin Thomalla (Jeanette Hain) – ihr Tod lässt vier ihrer Patienten ratlos zurück. Da ist Cloe (Maja Mons), die an einer Zwangsstörung leidet – das buchstäbliche Übertreten von Schwellen oder Bordsteinkanten lässt bei Ihr Angstschweiß ausbrechen, Visionen suchen sie heim davon, was alles Schlimmes geschehen kann: Vor ihrem geistigen Auge – eine recht drastische kurze Szene – verliert ihre Schwester einige Fingerspitzen in der Küchenmaschine. Schröder (Luise von Stein) leidet an einer Impulskontrollstörung – schnell rastet sie aus, tritt einen Pkw-Spiegel ab oder schlägt einem Bekannten einige Zähne aus. Malik (Arsenij Walker) ist süchtig und legt überall kleine Vorräte für seine chemischen Weltfluchten an. Und da ist Derya (Via Jikeli): Sie leidet an einer Bipolaren Störung, schwankt zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt – nur wissen oder ahnen das die anderen drei noch nicht, denn Derya, gerade in einer guten Phase, gibt sich als Assistentin der Therapeutin aus – warum sollte man nicht, schlägt sie vor, in dieser Konstellation weitermachen?