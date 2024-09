Kontrollen an der Goldenen Bremm Grenzkontrollen: Grand-Est-Präsident kritisiert „fehlende vorherige Absprachen“

Die Fahrbahn ist nur noch auf eine Spur begrenzt, die Autos fahren im Schritttempo über die Goldene Bremm. Hier am Grenzübergang zwischen dem Département Moselle und dem Saarland stehen schon länger Polizeibeamten. Bereits während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und der Olympischen Spiele in Frankreich hatten sie hier einen Kontrollpunkt eingerichtet. Nun hat das Bundesinnenministerium in Berlin weitere Grenzkontrollen angeordnet, zunächst für sechs Monate. Bleibt also das weiße Zelt auf der Autobahn bis ins Frühjahr stehen?