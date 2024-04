Nach Interview mit Palästinensern Jetzt Kritik an Union Stiftung wegen Vorwürfen gegen SZ

Die Villa Lessing – Liberale Stiftung Saar und die Demokratische Gesellschaft Saar (DGS) distanzieren sich von den Vorwürfen der Union Stiftung gegenüber der Saarbrücker Zeitung (SZ). Die Union Stiftung hatte die SZ-Redaktion wegen eines Interviews mit zwei in der Region lebenden Palästinensern über die Situation im Gazastreifen scharf kritisiert. Die Berichterstattung sei „nicht nur schlechte journalistische Arbeit, sondern stellt eine Gefahr für unsere Demokratie und insbesondere unsere jüdischen Mitbürger dar und ist Wasser auf die Mühlen antisemitischer Ressentiments“, hatte die Union Stiftung in einer Pressemitteilung und in ihrem Internet-Auftritt öffentlich verbreitet.