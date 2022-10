Kinderbetreuung : Krippen und Kindertagespflegen im Saarland: Alle Infos zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Hier erfahren Sie, welche Betreuungsmöglichkeiten das Saarland für Kinder unter drei Jahren bietet. Alle Informationen und Tipps für die Suche nach einem geeigneten Betreuungsplatz für Ihr Kind.

Immer häufiger müssen Eltern Beruf und Familie miteinander vereinbaren. Kindertagespflegen und Krippen können Eltern dabei unterstützen und sind für Kinder eine gute Möglichkeit, ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Betreuungsmöglichkeiten im Saarland gibt es bereits vor Eintritt in den Kindergarten. Die SZ hat alle Möglichkeiten, Voraussetzungen und Informationen zusammengetragen, die Sie für Ihre Suche nach einem Betreuungsplatz benötigen.

Diese Betreuungsmöglichkeiten gibt es im Saarland für Kinder unter drei Jahren

Vor Eintritt in den Kindergarten ab dem dritten Lebensjahr ist die Betreuung von Kindern in Kindertagespflegen oder Krippen möglich. Kinder haben grundsätzlich ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr einen gesetzlich geregelten Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Krippe oder Kindertagespflege. Die Betreuung in diesen Einrichtungen richtet sich meist an Kinder zwischen acht Wochen und drei Jahren.

Die Kosten für einen Betreuungsplatz in einer Kindertagespflege sind an die Kosten einer Krippe angepasst. Kindertagespflegen sind jedoch häufig günstiger, da der Umfang der Betreuung flexibler gestaltet werden kann. Zudem sind einkommensunabhängige öffentliche Förderungen und weitere Kostenreduzierungen möglich. Vor Beginn der Betreuung kommt es zum Abschluss eines Betreuungsvertrages.

Einige Kindertagespflegen bieten auch Randzeitenbetreuung oder Betreuungen in der Nacht und am Wochenende. Je nach Landkreis sind zudem Vertretungsmodelle vorhanden, die die Betreuung bei Ausfall der Kindertagespflegeperson sicherstellen. Die Verantwortung hierfür liegt bei dem jeweiligen Jugendamt des Landkreises. In den saarländischen Kindertagespflegen gibt es etwa 20 betreuungsfreie Tage im Jahr.

Eine weitere Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren ist die Kinderkrippe, die häufig mit einem Kindergarten verbunden ist. Eltern mit geringem Einkommen, die sich für eine Betreuung in einer Krippe entscheiden, haben ebenfalls die Möglichkeit einen Antrag auf Reduzierung oder vollständige Übernahme des Elternbeitrags zu stellen. Entsprechende Informationen erhalten Sie bei der Leitung der ausgewählten Einrichtung.

Warum ist eine Betreuung in Kindertagespflegen oder Kinderkrippen für Kind und Eltern sinnvoll?

Die Betreuung in Tagespflegen oder Krippen fördert Kinder in ihrer Entwicklung und soll Familien ergänzend in Erziehung und Bildung unterstützen. Eine Betreuung ermöglicht Eltern außerdem eine bessere Vereinbarkeit des Berufslebens und der Kindererziehung.

Die Betreuung in Kindertagespflegen findet in kleineren Gruppen statt, sodass die Bezugspersonen gezielt auf die Kinder eingehen können. Dies ermöglicht auch einen persönlichen und täglichen Austausch mit den Eltern. Häufig gestalten Kindertagespflegepersonen Portfolios zur Entwicklungsdokumentation und führen Elterngespräche auf Basis eines Entwicklungsberichtes. Eine Eingewöhnung in die Kindertagespflege sollte immer auf die Bedürfnisse des neuen Kindes abgestimmt werden.

Kindertagespflegen müssen ein pädagogisches Konzept vorweisen und richten sich nach verschiedenen pädagogischen Schwerpunkten aus. Dazu gehört etwa ein tiergestützter, bilingualer oder naturpädagogischer Fokus oder Einrichtungen nach Pikler und Montessori. In den Tagespflegen wird für die Kinder meist selbst und kindgerecht gekocht.

Entscheiden sich Eltern für die Betreuung in einer Krippe, erfolgt diese nach Informationen des Familienportals Merzig-Wadern durch zwei pädagogische Fachkräfte. Betreut werden bis zu elf Kinder. Die räumliche Nähe erleichtert unter Umständen die Eingewöhnung in den jeweiligen Kindergarten.

Welche Voraussetzungen müssen Kindertagespflegepersonen im Saarland erfüllen?

Um Kinder als Kindertagespflegeperson, besser bekannt als Tagesmutter oder Tagesvater, betreuen zu dürfen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Laut dem Familienportal Merzig-Wadern müssen Personen hierfür an einem verpflichtenden und mehrmonatigen Qualifizierungskurs teilnehmen, der mit einer Prüfung abschließt.

Darüber hinaus müssen regelmäßig Fortbildungen, Hygienebelehrungen durch das Gesundheitsamt und Erste-Hilfe-Kurse am Kind absolviert werden. Kindertagespflegepersonen müssen zudem ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und ein ärztliches Attest vorlegen.

Die Einrichtung einer Tagespflegeperson wird in regelmäßigen Abständen auch durch eine sozialpädagogische Fachkraft in Form von Hausbesuchen überprüft, heißt es im Familienportal Merzig-Wadern. Eine Pflegeerlaubnis ist auf fünf Jahre begrenzt, anschließend erfolgt eine erneute Überprüfung.

Diese Formen der Kindertagespflege gibt es

Die Betreuung in Kindertagespflegen kann nach Informationen des Handbuchs für Kindertagespflege in vier Formen unterschieden werden. So können Kinder beispielsweise im Haushalt der Eltern betreut werden. In diesem Fall sind die Eltern häufig die Arbeitgeber und die Tagespflegeperson kann mehrere Kinder eines Haushaltes betreuen.

Bei einer Betreuung im Haushalt der Tagespflegeperson können bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreut werden. Außerdem ist eine Betreuung in Räumlichkeiten möglich, die ausschließlich zur Kindertagespflege genutzt oder gemietet werden. Auch hier dürfen maximal fünf Kinder zur gleichen Zeit betreut werden.

Die vierte Möglichkeit ist die Betreuung in einer Großpflegestelle. Dabei handelt es sich laut dem Handbuch für Kindertagespflege um einen Zusammenschluss von zwei bis drei Tagespflegepersonen, die gemeinsam bis zu zehn Kinder betreuen dürfen. Jedes der Kinder ist einer der Kindertagespflegepersonen zugeordnet.

Wie werden die Räumlichkeiten überprüft, in denen ein Kind betreut wird?

Die Räumlichkeiten einer Kindertagespflegeperson müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sofern die Betreuung nicht im Haushalt der Eltern stattfindet. Im Handbuch für Kindertagespflege heißt es, dass die Räume durch den örtlichen Fachdienst Kindertagespflege überprüft werden.

Grundsätzlich müssen die Räume ausreichend Platz für Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Außerdem sind kindgerechte, sichere und hygienische Verhältnisse erforderlich. Räumliche Möglichkeiten für den Mittagsschlaf sollten bei der Betreuung von Kleinkindern ebenfalls vorhanden sein. Auch die Lage der Kindertagespflege wird darauf überprüft, ob das Aufhalten und Spielen in der Natur möglich sind.

Auf der Suche nach einem Betreuungsplatz im Saarland? Das sollten Sie beachten

Da der Bedarf nach Betreuungsplätzen groß ist, wird eine rechtzeitige Anmeldung in Kindertagespflegen und Krippen empfohlen. Bestenfalls erfolgt eine Anmeldung bereits in der Schwangerschaft.

Bei der Entscheidung sollten Eltern vor allem auf ein gutes Bauchgefühl achten. Daher ist es sinnvoll, mehrere Tagespflegen oder Krippen anzuschauen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Informationen erhalten Eltern am örtlichen Jugendamt in Form von Auflistungen aller Kindertagespflegestellen oder Informationsmaterial zu Krippen.

Informationen und Kontakte der Landkreise im Saarland