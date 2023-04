Ergebnisse der „Potentialanalyse“ Die große Reform der Saar-Polizei – Stellenstreichung als Mittel gegen die Personalnot

Voraussichtlich im ersten Quartal 2024 wird, so die Informationen der Saarbrücker Zeitung, die Polizei Saarland neu organisiert. Die Ergebnisse der im August vergangenen Jahres von Innenminister Reinhold Jost (SPD) in Auftrag gegebenen „schonungslosen Bestandsanalyse“ und der im Oktober 2022 eingesetzten „Arbeitsgruppe (AG) Potentialanalyse“ liegen jetzt auf dem Tisch. In dieser Woche wurden rund 50 Führungskräfte, darunter auch die Leiter der zwölf Polizeiinspektionen, von Jost und Dr. Thorsten Weiler, Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium und damit Polizeichef, über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Welche Änderungen stehen den derzeit rund 2400 Polizisten im Land mit der Neuorganisation bevor?