Verhandlung mit Unterbringungsmöglichkeiten laufen schon : Saarland bereitet sich auf Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor

Ukraine, Kiew: Autos stauen sich, während die Menschen die Stadt Kiew verlassen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag, 24. Februar 2022 , eine Militäroperation in der Ukraine begonnen und andere Länder gewarnt, dass jeder Versuch, sich in die russische Aktion einzumischen, zu „Konsequenzen führen würde, die Sie noch nie gesehen haben“. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Saarbrücken Nach der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine am Donnerstagmorgen bereitet sich das Saarland auf eine Aufnahme von Flüchtlingen vor. Das hat das saarländische Innenministerium am Donnerstagabend mitgeteilt.

Kriegsflüchtlingen sichere Unterkunft im Saarland bieten

Bereits im Austausch für Unterkünfte im Saarland

Aus diesem Grund befinde sich das Saarland bereits im Austausch und in Verhandlung mit geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten. Um ein gemeinsames Vorgehen wie 2015 in der Flüchtlingskrise abzustimmen, habe Minister Klaus Bouillon bereits am kommenden Dienstag, 1. März, die kommunalen Spitzenorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände und anderer Ressorts zu einem Gespräch geladen. Ziel ist es, mit dem saarländischen Landkreistag und dem Saarländischen Städte- und Gemeindetag die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zu besprechen und vorzubereiten. Außerdem habe Bouillon eine Leerstandsabfrage in den einzelnen Kommunen in Auftrag gegeben. Hier komme der Schaumberger Hof in Tholey infrage. Dort werde eine Unterbringung derzeit vorbereitet.