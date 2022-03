Zur Wiedereröffnung : So will die Saarbrücker Garage den Menschen in der Ukraine helfen

MIt der Wiedereröffnung der Garage nach dem Corona-Stopp setzen sich die Verantwortlichen für die Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine ein. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Clubs und Discos im Saarland dürfen nach der langen Corona-Zwangspause ab kommendem Wochenende wieder öffnen. Diesen Neustart nutzt die Saarbrücker Garage dafür, Geld und anderweitige Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln. Was die Verantwortlichen genau vorhaben.

Die Lage der Menschen in der Ukraine ist weiterhin unübersichtlich. Klar ist nur: Viele sind auf der Flucht. In den umkämpften Gebieten mangelt es offensichtlich mittlerweile an lebensnotwendigen Dingen. Und auch jene, die auf ihrer Flucht anderswo angekommen sind, haben oftmals nicht mehr als ein paar Habseligkeiten retten können.

Um die Opfer des Krieges zu unterstützen, nutzen die Verantwortlichen der Garage in Saarbrücken die Wiedereröffnung nach der Corona-Auszeit für Sammelaktionen. Wenn am Freitag und Samstag, 4./5. März, die Tore der Veranstaltungshalle öffnen, dann gehen ein Euro des jeweiligen Eintritts an den Malteser-Hilfsdienst. Das kündigen die Garage-Betreiber auf ihrer Facebook-Seite an.

Und nicht nur das: Gleichzeitig stellt die Garage ihre Lagerkapazitäten für Sachspenden zur Verfügung. Denn es würden unter anderem auch Feldbetten, Tragen, Schlafsäcke, Wolldecken, haltbare Lebensmittel, Handtücher und Hygieneartikel benötigt. Außerdem seien die Menschen auf Rollstühle, Gehhilfen, Verbandsmaterial angewiesen. Kleidung werde explizit nicht gesammelt. Montags bis samstags können die Spenden im Corona-Schnelltestzentrum der Garage zwischen 8 und 20 Uhr abgegeben werden.

Außerdem verweisen die Organisatoren auf die Sammelstelle des Malteser-Testzentrums am Rodenhof in Saarbrücken in der Europaallee 4a hinter dem Hauptbahnhof, Tanzschule Bootz-Ohlmann (Saarrondo). Diese ist demnach täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.