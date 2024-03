„Unsere Theorie ist nicht Mainstream“ Was löst Krebs aus? Wie eine reiche Mäzenin in Saarbrücken die Krebsforschung fördert

Wie entsteht ein Tumor? Die Deutsche Krebshilfe gibt auf diese Frage eine klare Antwort. „Krebszellen entstehen“, schreibt sie in einem Patientenratgeber, „wenn sich bestimmte Abschnitte der Erbsubstanz verändern, diese Veränderungen nicht mehr repariert und die Erbinformationen dadurch verfälscht werden“. Das Deutsche Krebsforschungszentrum formuliert ein wenig differenzierter: „Tumoren unterscheiden sich vom gesunden Gewebe in zahllosen Merkmalen. Tausende von Erbgutveränderungen und abweichende Markierungen am Krebserbgut fördern das aggressive Wachstum.“