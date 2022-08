Starke regionale Unterschiede : Fünf Mal so viele wie im Vorjahr: Fehltage wegen Corona steigen sprunghaft an

Fünf Mal so viele wie im Vorjahr: Fehltage wegen Corona steigen sprunghaft an

Saarbrücken Im Vorjahresvergleich gab es im ersten Halbjahr 2022 mehr als fünf mal so viele Krankschreibungen wegen Covid. Im Saarland liegt die Zahl unter Bundesschnitt.

Saarland auf Platz zwölf der 16 Bundesländer

Beim Arbeitsausfall in deutschen Unternehmen wegen Corona gab starke regionale Unterschiede. Die Beschäftigten in östlichen Bundesländern hatten weitaus mehr Corona-Fehltage als in westlichen. Das Saarland lag auf Platz zwölf der 16 Bundesländer. An der Spitze stand Mecklenburg-Vorpommern mit 92 Fehltagen je 100 Versicherte, Bremen hatte mit 41 Fehltagen die niedrigste Quote. Im benachbarten Rheinland-Pfalz wurden 61 Fehltage je 100 Versicherter verzeichnet.