OPs müssen verschoben werden Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Fieber – Krankheitswelle im Saarland

Husten, Halsschmerzen, Fieber und Schüttelfrost: Viele Saarländerinnen und Saarländer liegen derzeit krank im Bett. Eine Infektwelle rollt über das Land. Betroffen seien alle Altersgruppen gleichermaßen, sagt Michael Kulas, Vorsitzender des saarländischen Hausärzteverbands. Kinder stecken sich, seinen Beobachtungen nach, aktuell häufig mit Scharlach an. Viele seiner Patientinnen und Patienten kommen mit extremen Halsschmerzen in seine Praxis nach Wallerfangen, so Kulas. „Unsere Praxen sitzen voll mit Infekten“, fasst der Allgemeinmediziner die Lage in den Hausarztpraxen im Saarland zusammen.