„Gesundheitssystem befindet sich im Dilemma“ Krankenkassen im Saarland fordern bessere Finanzierung

Auf der Bundespressekonferenz der Innungskrankenkassen am Donnerstag in Berlin kritisierte Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstandsvorsitzender der in Saarbrücken ansässigen IKK Südwest: „Die Finanzierung des Gesundheitssystems befindet sich in einem Dilemma zwischen überproportional wachsenden Ausgaben und daraus resultierenden steigenden Zusatzbeiträgen für die Versicherten und für die Arbeitgeber. Gleichzeitig wird die empfundene Leistungsfähigkeit des Systems zumindest als rückläufig wahrgenommen.“