Höheres Risiko an den Feiertagen : Corona-Pandemie beeinflusst Alkoholkonsum: Immer mehr Rauschtrinker im Saarland

Saarbrücken/Neunkirchen Im Saarland steigt nach Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH die Zahl der sogenannten Rauschtrinker stark an. Vor allem an den Feiertagen ist das Risiko hoch.

In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel steigt der Alkoholkonsum für gewöhnlich an, denn die Versuchung durch Glühwein, Sekt & Co. ist groß. Besonders gefährdet sind Menschen, die ihren Konsum nicht kontrollieren können. Wie Daten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) zeigen, ist die Zahl der sogenannten Rauschtrinker im Saarland gestiegen.

So wurden 2020, im ersten Corona-Jahr, 14,5 Prozent mehr Versicherte wegen einer Abhängigkeit, Entzugserscheinungen, eines akuten Rausches oder psychischer Probleme aufgrund von Alkohol ärztlich behandelt als noch zehn Jahre zuvor. Dies ist das zweitgeringste Plus im Ländervergleich. Den größten Anstieg von rund 67 Prozent registriert die KKH in Thüringen, den geringsten von fast 10 Prozent in Hamburg. Der Bundesdurchschnitt liegt bei rund 34 Prozent.

Im ersten Corona-Jahr 2020 haben einer KKH-Hochrechnung zufolge rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland einen exzessiven Alkoholkonsum an den Tag gelegt. Im Saarland sind es demnach etwa 14.000 Betroffene, fast doppelt so viele Männer wie Frauen.

Wie beeinflusst die Corona-Krise den Alkoholkonsum?

Vergleicht man das Jahr 2019 direkt vor der Pandemie mit dem vergangenen Jahr 2020, so zeichnet sich beim Rauschtrinken im Saarland ein leichter Rückgang von rund vier Prozent ab, bei den Männern sogar um mehr als fünf Prozent. Welchen Einfluss Corona auf den Alkoholkonsum in der Bevölkerung wirklich hat, wird sich aber erst in einigen Jahren zeigen. Denn bis sich Betroffene ein Alkoholproblem eingestehen und sich zu einem Arztbesuch überwinden, kann viel Zeit vergehen.

Zahlen könnten weiter steigen

Eine von der KKH beauftragte Online-Umfrage aus dem Jahr 2020 deutet allerdings darauf hin, dass die Zahlen weiter steigen könnten. Darin hatte fast ein Viertel der regelmäßigen Alkoholkonsumenten zugegeben, seit der Pandemie häufiger zur Flasche zu greifen. Darüber hinaus fühlen sich viele Menschen, die wegen ihrer Alkoholsucht bereits in Therapie sind, aufgrund der Corona-Pandemie im Stich gelassen. Etliche Hilfsangebote mussten wegen der Krise vorübergehend eingestellt werden, was wiederum zu vermehrten Rückfällen führen kann.