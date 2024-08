25 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds Für die Krankenhausreform werden nur gesetzlich Versicherte zur Kasse gebeten

Meinung | Saarbrücken · Die Hälfte der Kosten für die geplante Krankenhausreform – also 25 Milliarden Euro – will der Bund aus dem Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenkassen nehmen. Das ist dreist und schadet dem Vertrauen in den Gesetzgeber, findet unser Autor.

04.08.2024 , 21:54 Uhr

Foto: dpa/Jens Kalaene