Rheinland-Pfalz und Saarland : Krankenhäuser nach Hackerangriff teils wieder am Netz

Mainz/Saarlouis Eine Schadsoftware hat verschieden Krankenhäuser in der Pfalz und im Saarland dazu gezwungen, ihre Computer vom Internet abzukoppeln. Jetzt sind einige Kliniken wieder online.

Nach einer Cyberattacke auf Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind einige der Server wieder am Netz.Am Donnerstag sei das an den Standorten Saarlouis und Hachenburg (Westerwald) passiert, teile die DRK Trägergesellschaft Süd-West mit. Bereits zuvor sei eine Klinik in Neuwied testweise wieder ans Netz gegangen. Mit dem schrittweisen Vorgehen wolle man möglichen weiteren Problemen zuvorkommen. „Wir haben die Hoffnung, dass wir nächste Woche Montag wieder alles in Betrieb haben.“ Zuvor hatte der „SWR“ darüber berichtet.