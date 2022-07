Neue FAZ-Studie : Diese Krankenhäuser im Saarland gehören zu Deutschlands Besten

Unter anderem das Caritas-Klinikum in Saarbrücken gehört laut einer Studie des FAZ-Instituts zu Deutschlands besten Krankenhäusern. Foto: Caritas-Klinikum Saarbrücken/Iris Maurer

Deutschlands beste Krankenhäuser zeichnet das FAZ-Institut jedes Jahr aus. In der diesjährigen Studie haben es gleich sechs saarländische Kliniken auf die Bestenliste geschafft. Erstmals wurden auch einzelne Krankenhausabteilungen ausgewertet – und auch hier ist das Saarland häufig vertreten.

Auch mehrere saarländische Kliniken haben es auf die Liste der ausgezeichneten Krankenhäuser geschafft. Dazu gehört unter anderem das Caritas-Klinikum in Saarbrücken. „Gerade in der aktuellen Situation sind viele Patienten verunsichert“, sagt Margret Reiter, Ärztliche und Kaufmännische Direktorin des Caritas-Klinikums. „In unserem Klinikum, das zu den leistungsstärksten, kompetentesten und modernsten medizinischen Einrichtungen in der Region gehört, können Patienten sicher sein, dass sie die bestmögliche Behandlung erhalten.“