„Die Neue zerlegt die alten Herren“, jubelte „Spiegel Online“. „Toll“, fand Ex-SPD-Chef Martin Schulz noch in der Sendung „Anne Will“, „wie eine ehemalige Ministerpräsidentin für ihr Land kämpft“.

Anlass waren verächtliche Sätze des früheren Handelsblatt-Herausgebers Gabor Steingart: Das Saarland sei nicht nur klein, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht „armselig“. Das hielt AKK kaum auf dem Sitz. Die Bemerkungen seien in einem Höchstmaß „despektierlich den Saarländerinnen und Saarländern gegenüber“. Das Land habe einen „harten Strukturwandel“ hinter sich und einen „beinharten Sparkurs“ durchgezogen. Man habe gerade eine der größten weltweiten IT-Ansiedlungen ins Land geholt und setze auf eine einzigartige Frankreich-Strategie. All das lasse sie sich nicht „kaputtreden“, sagte sie unter Applaus des Studiopublikums.