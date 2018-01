später lesen Saar-Regierungschefin Kramp-Karrenbauer nach schwerem Autounfall in Klinik FOTO: Julian Stähle FOTO: Julian Stähle Teilen

(SZ) Auf dem Weg zu den finalen Sondierungsgesprächen von Union und SPD in Berlin ist die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gestern am frühen Morgen auf der Autobahn 10 bei Potsdam bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 55-Jährige wurde in eine Potsdamer Klinik eingeliefert – ebenso ihr Fahrer und zwei Beamte der Saar-Polizei, die ebenfalls verletzt wurden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache war der Dienstwagen der Regierungschefin um 4.22 Uhr in einer Baustelle mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Das Auto wurde schwer beschädigt.