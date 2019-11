Truppenbesuch : Kramp-Karrenbauer besucht die Bundeswehr im Saarland

St.Wendel/Saarlouis Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht am Montag in ihrer saarländischen Heimat die Bundeswehr.

Dabei wolle sie vor allem mit Soldatinnen und Soldaten sprechen, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr. Der Besuch beginnt im Heeresinstandsetzungswerk in St. Wendel. Anschließend ist Kramp-Karrenbauer gemeinsam mit dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) in Saarlouis bei der Luftlandebrigade 1 sowie dem Landeskommando Saarland zu Gast.