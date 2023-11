Korso-op.Kollektiv spielt „BangBang Tender“ „100 Prozent der Frauen im Publikum haben so etwas schon erlebt“

Manchmal haben die großen Tragödien, die sich irgendwo am nur scheinbar anderen Ende der Welt ereignen, unmittelbare Auswirkungen auf unser kleines saarländisches Kultur-Universum. Am 7. Oktober schlachteten Terroristen der Hamas bei einem Pogrom in Israel Tausende jüdische Frauen, Männer, Jugendliche, ja sogar Babys ab. Mehr oder leider oft weniger entsetzt beobachtet von der Weltöffentlichkeit.