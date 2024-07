Regionaler Leitartikel Korruption ruiniert die Reputation

In Deutschland werden im Jahr rund 500 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Im Saarland wenden die gesetzlichen Krankenkassen allein für verschriebene Arzneimittel in diesem Jahr schätzungsweise 605 Millionen Euro auf. Ein solch riesiger Wirtschaftssektor ist verlockend für Kriminalität im kleinen und großen Stil. Und tatsächlich richten Betrug und Korruption im Gesundheitswesen viel Schaden an. Dabei geht es nicht nur um finanzielle, sondern auch um gesundheitliche Schäden bei Patienten. Die Kaufmännische Krankenkasse nennt als Beispiel einen Apotheker, der bei der Herstellung von Krebsmedikamenten die teuren Wirkstoffe unterdosierte, jedoch den vollen Preis abrechnete. Ein Pflegedienst stellte Leistungen in Rechnung, die er nie erbracht hatte, Ärzte schreiben falsche Krankheiten in Patientenakten, um mehr Geld von den Krankenkassen zu bekommen. Die AOK schaute im vergangenen Jahr bei 719 Fällen genauer hin, in denen der Verdacht zum Beispiel auf Abrechnungsbetrug, Urkundenfälschung oder fehlende Qualifikation bestand. Knapp 60 Prozent der Fälle bestätigten sich. Auf insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro wird der jährliche Schaden in Deutschland durch Fehlverhalten im Gesundheitswesen geschätzt, wozu laut Strafgesetzbuch Fortbildungssponsoring, Kongressreisen, Preisnachlässe, die Annahme von Geld und Geschenken, Einladungen zu sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen oder die Finanzierung von Studien zählen. Mittlerweile wird Betrug im Gesundheitsbereich streng geahndet, es gibt sogar das „Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen". So ist es kein Wunder, dass in allen Bereichen des Gesundheitssystem inzwischen Antikorruptions-Beauftragte, sogenannte Compliance-Officer, eingesetzt werden – in großem Stil auch im Saarland. Einen Reputationsverlust durch Betrug und Korruption kann sich heute keiner mehr leisten.