Saarländischer Gesundheitsminister über hohe Abbrecherquote in Pflegeschulen besorgt Viele gute Ideen gegen den Pflegenotstand im Saarland

Noch immer ist nicht genau bekannt, wie viele Pflegekräfte im Saarland arbeiten und wie viele Stellen nicht besetzt sind. Allerdings wird die Bedarfsrechnung erschwert, weil viele Pflegekräfte in Teilzeit arbeiten. Das Gesundheitsministerium geht derzeit von insgesamt rund 24 000 Pflegekräften in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie bei den ambulanten Pflegediensten aus. Hinzu kommen rund 1500 offene Stellen. „Daher können derzeit in den Kliniken nicht alle Betten genutzt und in den Heimen nicht alle Plätze vergeben werden“, sagte der Minister. Er geht davon aus, dass die Zahl der pflegebedürftigen Heimbewohner und Krankenhauspatienten angesichts der alternden Bevölkerung in den kommenden Jahren weiter steigen wird. „Daher hat sich die KAP Saar zum Ziel gesetzt, 4000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2030 zu gewinnen.“