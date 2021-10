Trinationaler Kongress für nachhaltiges Bauen in Völklingen : Wie die Städte zum Hinterland werden

In Lothringen haben die Dürre der letzten Jahre und die damit einhergehende Ausbreitung des Borkenkäfers bereits Konsequenzen auf den Baubereich. Foto: dpa/Andreas Arnold

Interview Völklingen/Nancy Der Klimawandel spielt im Alltag der Architekten eine immer größere Rolle. Marc Verdier von der Architektur-Hochschule in Nancy erzählt, wo in der Region die ersten Ressourcen knapp werden.

In dieser Woche findet der trinationale Kongress für nachhaltiges Bauen in Namur (Belgien), Straßburg und im Saarland statt. Am Freitag geht es in Völklingen um die Anpassung des Städtebaus an den Klimawandel. Unter anderem referiert Marc Verdier, Architekt und Dozent an der Architektur-Hochschule in Nancy.

Herr Verdier, Sie stehen für ihre Forschung in Kontakt mit städtischen Mandatsträgern. Haben Sie den Eindruck, dass den lokalen Volksvertretern bewusst ist, wie dringend die Situation bezüglich des Klimawandels ist?

Marc Verdier Ich beobachte, dass die Volksvertreter ein immer deutlicheres Bild davon haben, was auf dem Spiel steht. Ich denke, dass die Auswirkungen des Klimawandels, vor allem die Erderwärmung, immer sichtbarer werden und dass die Volksvertreter mit den Folgen häufiger konfrontiert werden. Wir wissen zum Beispiel, dass sich die Frage der Wasserressourcen auch in Lothringen stellt. Wir beobachten mit großer Sorge, wie die Dürren der letzten drei Jahre die Wälder dramatisch geschwächt haben. Das hat zur ungebremsten Ausbreitung der Borkenkäfer geführt. Diese wiederum haben die Fichten, die unterhalb von 600 Metern standen, endgültig vernichtet. So stellt sich für uns als Architekten die Frage der Holzressourcen und das, obwohl wir wissen, dass Holz ein vielversprechender Baustoff ist, um den Ausstoß von Treibhausgasen im Baubereich zu begrenzen.

Marc Verdier, Architekt und Dozent an der Architektur-Hochschule in Nancy. Foto: Marc Verdier

Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit ebenfalls mit den Verhältnissen zwischen Leben auf dem Land und in der Stadt. Hat sich dabei durch die Corona-Krise etwas verändert?

Verdier Ketzerisch gesagt werden die Städte immer mehr zum „Hinterland“ der ländlichen Gebiete. Denn durch den Klimawandel und den Zusammenbruch der Artenvielfalt sind Umwelt- und Naturbelange wieder in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Sollten ihre Verbindungen zu den umliegenden Gebieten gekappt werden, haben Städte sowieso eine kurze Überlebensdauer. Tatsächlich geht es darum, die Ergänzung und Abhängigkeit zwischen beiden neu zu denken und dabei neue Gleichgewichte zu berücksichtigen. Das Kernthema bleibt aber, eine genügsamere Gesellschaft zu erschaffen – mit weniger Konsumgütern und dafür stärkeren Verbindungen zwischen den Akteuren.

In Ihrem Vortrag beim Baukongress gehen Sie auf die ‚Zwischenstadt’ ein, einen Raum, der weder Innenstadt noch Land ist, sondern eher Vorortbereichen entspricht. Wie wird Ihrer Meinung nach die Zwischenstadt 2050 aussehen?