Krankenkassen : Nur jeder 100. Kassenpatient fordert beim Arzt eine Quittung

Saarbrücken Das Honorarsystem mit Einzelziffern und Budgets ist höchst kompliziert – für Laien wie für Ärztinnen und Ärzte.

Hauptsache gesund, sagen sich gerade in der Corona-Zeit viele Patienten, wenn sie zum Arzt gehen. Wieviel Geld Herr oder Frau Doktor dafür aus ihren Krankenkassenbeiträgen bekommen, interessiert kaum jemanden. Nur etwa einer von 100 Kassenpatienten im Saarland, so ergab eine SZ-Umfrage bei gesetzlichen Krankenkassen, macht derzeit von dem Recht auf eine Patientienquittung Gebrauch. Das Honorierungssystem für die Vertragsärzte mit einem 1697 Seiten (!) umfassenden Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und Budgets, die die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ihren Mitgliedern anhand der Kassenbeiträge festlegt, ist äußerst kompliziert.

Bei der Gesundheitskasse AOK Rheinland-Pfalz/Saarland haben die Patienten ebenso wie bei der Barmer über einen Onlineservice die Möglichkeit auf ihre über die Krankenversicherungskarte oder elektronische Gesundheitskarte abgerechneten ärztlichen Leistungen zuzugreifen. Viel genutzt wird dies aber nicht. Die Techniker Krankenkasse TK spricht von 306 angeforderten Patientenquittungen 2019 im Saarland, 158 Anforderungen bislang (bis 10. Juli) in diesem Jahr. Bei der IKK Südwest haben „durchschnittlich rund ein Prozent der saarländischen Versicherten in den vergangenen Jahren hiervon Gebrauch gemacht“.

Der Gesetzgeber hat 2003 die Patientenquittung eingeführt. Schon vorher hatte eine Krankenkasse versuchsweise jedem Patienten eine Auflistung zugeschickt, was der Arzt bekommen hat von ihm. Dies wurde aber sehr schnell wieder eingestellt, weil erboste Versicherte bei der Kasse angerufen und gefragt haben: „Wie – so wenig kriegt der Arzt – wieso zahle ich dann so hohe Beiträge“, sagt Saarlands KV-Chef, Sanitätsrat Dr. Gunter Hauptmann. Er nennt dazu ein paar EBM-Durchschnittswerte pro Leistung, wie Beratung (7,64 Euro), Hausbesuch (22,94 Euro), Lungenfunktionsuntersuchung (6,06 Euro), Wundversorgung (12,99 Euro) oder auch Corona-Nachweis (39,40 Euro für die Laboruntersuchung). Dazu gebe es eine Versicherten-Grundpauschale, die beim Hausarzt für einen 55- bis 75jährigen Patienten 18 Euro betrage. Für das problemorientierte Gespräch beim Facharzt gebe es für je zehn Minuten etwa neun Euro, für eine Krebsvorsorge beim Mann 15,50 Euro, bei der Frau 18 Euro. „Die Krebsvorsorge bekommt der Arzt zu hundert Prozent bezahlt. Fast alles andere – wenn jemand wegen Erkältung zum Arzt geht, wegen Nierensteinen, Übelkeit/Erbrechen oder Magengeschwür – ist dann in der budgetierten Vergütung“, sagt Hauptmann.