Pro Wahlpflicht Warum wir in Deutschland eine Wahlpflicht einführen sollten

Meinung · In Kürze finden Kommunal- und Europawahl statt. Brauchen wir eine Wahlpflicht in Deutschland? Unsere Autoren behandeln diese Frage in einem Pro und Contra. Mathias Winters ist für die Wahlpflicht.

24.05.2024 , 17:00 Uhr

Foto: dpa/Bodo Schackow