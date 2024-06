Kommunalwahl am 9. Juni Der Wahlsonntag – und sein eigener Spannungsbogen

Der Wahlsonntag hat immer einen ganz eigenen Spannungsbogen. Vom Spaziergang zum Wahllokal, über den Moment in der Kabine bis zum kleinen Plausch danach, da man ja meist in der Turnhalle, in der Grundschule oder an ähnlichen Orten wählt und dort doch eigentlich fast immer Nachbarn, befreundete Eltern oder Bekannte trifft.

07.06.2024 , 16:00 Uhr