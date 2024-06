Kommunalwahl 2024 Freud und Leid nach der Wahl in Quierschied: Bürger haben „die Schnauze voll“

Am späten Abend kam in der Q.lisse dann doch noch Feierstimmung auf. Ab 18 Uhr wurden die Zwischenergebnisse der Wahlen auf der großen Leinwand übertragen und sorgten zunächst für fassungslose Gesichter: Deutlich über 20 Prozent erreichte die AfD nach Auszählung der ersten Wahlbezirke. Je mehr Bezirke dazu kamen, desto mehr schmolz die blaue Säule jedoch dahin. Die Briefwähler, die als letztes an die Reihe kamen, waren es schließlich, welche die (aus Sicht der Anwesenden) Vollkatastrophe verhinderten: Als das Endergebnis der Gemeinderatswahl feststand, erreichte die AfD noch 13,6 Prozent. Gleichzeitig brandete Jubel bei der CDU auf: Sie hatten sich gegenüber 2019 zwar nur leicht verbessert, das reichte jedoch, um die magische 40-Prozent-Marke zu knacken.