Kommunalwahl 2024 Liveticker zur Wahl der Bürgermeister im Saarland – alle Ergebnisse sind da, mit ein paar Überraschungen

In zahlreichen Rathäusern im Saarland stehen Wechsel auf den Chefsesseln an. In anderen Kommunen kommt es in zwei Wochen zu Stichwahlen. Unter anderem haben Bürger in den Städten Völklingen, Saarlouis und Homburg am Wochenende einen neuen Oberbürgermeister gewählt.