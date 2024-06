Nach der Kommunalwahl werden in einigen saarländischen Kommunen neue Bürgermeister in die Rathäuser einziehen. In der Stadt Saarlouis stehen die Zeichen schon auf Wandel. Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD), hat für seinen Posten im Rathaus am Großen Markt, hier auf dem Bild zu sehen, nicht mehr kandidiert.

Foto: Tom Peterson