Kommunalwahlen in Saarbrücken Stadtratswahlen: Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Mehrere Überläufer haben in den Jahren seit 2019 das Kräfteverhältnis im Saarbrücker Stadtrat verändert. Durch mehrere Parteiwechsel hatte die damalige Wahlverliererin SPD in der vergangenen Legislaturperiode am Ende mit 21 Sitzen (ursprünglich 17) letztlich dann doch die meisten Stadtverordneten. Gefolgt von der CDU mit 20 Sitzen, die 2019 mit 18 Mandaten gestartet war und zwei Stimmen dazugewinnen konnte. Die Grünen hatten im Laufe der Legislaturperiode 2019 bis 2024 von ursprünglich 13 Mandaten drei Mandate durch Parteiübertritte verloren. Die Linke war 2019 mit 6 Sitzen gestartet, 3 blieben übrig. Die AfD hatte im letzten Stadtrat erst vier Sitze, spaltete sich dann aber auf in eine Restfraktion und 2 „Freie Saarbrücker“. Nur bei der FDP (3 Mandate) und bei der PARTEI (2 Mandate) blieb alles stabil in den vergangenen vier Jahren.