Wahlkampfmanöver der CDU? Stadtrat Friedrichsthal streitet über Sanierungskosten

Schon der Name der Satzung, die in der Sitzung des Stadtrats Friedrichsthal am 28. Mai verhandelt wurde, könnte sperriger kaum sein. Und was sich hinter der „Straßen- und Gehwegsausbaubeitragssatzung“ genau verbirgt, dürfte den meisten Bürgern ebenfalls nicht klar sein – zumal diese Regelung seit ihrer Einführung vor knapp 30 Jahren in Friedrichsthal noch nie zur Anwendung kam.