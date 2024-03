„Wir spielen auf Sieg und nicht auf Platz“ Saar-SPD will bei den Kommunalwahlen stärkste Kraft werden – mit diesem Programm

„Wir spielen auf Sieg und nicht auf Platz – als stärkste Volkspartei im Saarland wollen wir diese Wahl gewinnen“, kündigten SPD-Generalsekretär Esra Limbacher und Innenminister Reinhold Jost zum Auftakt des Kommunalwahlkampfes in der Neunkircher Gebläsehalle an. Ihre Botschaft an die dort am Montagabend bei vollem Haus versammelten 400 Mitglieder, Kandidaten und Sympathisanten der Partei: Erstmals seit drei Jahrzehnten will die zur Zeit alleinregierende Saar-SPD bei den Gemeinde- und Kreistagswahlen am 9. Juni wieder stärkste Kraft in den Kommunen werden. Dazu stellte die SPD ihre kommunalpolitischen Leitlinien sowie die Kandidaten für die im Juni parallel zur Kommunal- und Europawahl stattfindenden Bürgermeister- und Landrats-Direktwahlen in fast der Hälfte der 52 Kommunen vor.