Wahl 2024 Was die Kommunen für das Klima tun müssen – und laut Gesetz können

In wenigen Wochen findet die Europawahl statt. Wer sich für Klima- und Umweltschutz interessiert, wird den Ausgang wohl ganz genau beobachten: Viele wichtige Weichen wurden und werden in Brüssel gestellt. Die Kommunalwahlen scheinen dagegen bei diesem Thema eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Doch der Eindruck täuscht: Auf die 52 Stadt- und Gemeinderäte, fünf Kreistage sowie die Regionalversammlung Saarbrücken, die am 9. Juni gewählt werden, warten vielschichtige Aufgaben. Die rechtliche Grundlage dafür bietet das deutsche Grundgesetz. Dort heißt es in Artikel 28: „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Weiteres regelt das saarländische Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG). Ein Überblick über die wichtigsten Punkte: