Saar-Parteien bewerten Kommunalwahlen CDU sieht nach Wahlen Dämpfer für SPD-Regierung im Saarland – das sagt Rehlinger

Die SPD hat mit 31,1 Prozent nicht nur ihr Ziel verfehlt, stärkste Partei zu werden und die Saarland-Karte erneut rot einzufärben. Sie hat auch, was besonders schmerzt, die Rathäuser von Saarwellingen, Merchweiler und Kirkel verloren (aber Oberthal gewonnen). Bangen muss sie in der Stichwahl in zwei Wochen auch um Völklingen und Schiffweiler.