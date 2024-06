Nach der Kommunalwahl SPD und CDU legen Kurs zum Umgang mit AfD in Saar-Räten fest – und unterscheiden sich deutlich

Saarbrücken · Bei der Kommunalwahl im Saarland konnte die AfD klar zulegen. Wie also mit der erstarkten Partei in Stadt- und Gemeinderäten umgehen? Dass es dort keine Absprachen mit der AfD geben soll – darin sind sich CDU und SPD einig. In einem anderen Punkt unterscheiden sie sich aber deutlich.

13.06.2024 , 19:25 Uhr

Die AfD hat nun deutlich mehr Sitze in den Räten der Saar-Kommunen. Wie wollen SPD und CDU mit der Partei umgehen? Foto: dpa/Christoph Reichwein

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik