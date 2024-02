Landesverband soll bald gegründet werden In diesen Saar-Kommunen will die Wagenknecht-Partei zur Kommunalwahl antreten

Exklusiv · Das Bündnis Sahra Wagenknecht will bald einen Landesverband im Saarland gründen. Schon jetzt steht fest, wo sie bei der Kommunalwahl am 9. Juni antreten will.

13.02.2024 , 17:21 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will nicht flächendeckend zur Kommunalwahl antreten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die im Januar gegründete Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ (BSW) will sich bei der Kommunalwahl im Saarland am 9. Juni noch zurückhalten. „Wir werden nicht flächendeckend antreten“, sagte die Landesbeauftragte Astrid Schramm.