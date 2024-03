Saar-AfD-Vize beschimpft Parteifreunde In AfD bricht Streit um Ex-Grüne aus, die nun für AfD kandidieren: „Wie blöd kann man sein?“

Zwei Mandatsträger der Grünen in Völklingen treten bei der Kommunalwahl am 9. Juni für die AfD an. Das sorgt innerhalb der AfD für erheblichen Streit. Der Vize-Landeschef der Partei wirft hohen Funktionären vor, Mandate an den „größten politischen Feind“ zu verramschen.

28.03.2024 , 09:06 Uhr

Gerold Fischer sitzt bisher für die Grünen in Völklingen im Stadtrat. Nun kandidiert er auf einer AfD-Liste. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik