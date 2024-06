Juniorwahl Beinahe wie beim echten Urnengang

„Immer nur ein Kreuz machen und dann in die Wahlurne werfen. Den Wahlzettel vorher bitte dreimal falten“, so wird es den Schülern am Saarbrücker Willi Graf Gymnasium (WGG) von den freiwilligen Wahlhelfern erklärt. In diesem Jahr sind es insgesamt 84 Schülerinnen und Schüler, die bei Vorbereitung und Durchführung der Juniorwahl mithelfen. Bereits zum dritten Mal organisiert die Schule die Juniorwahl, ein bundesweites Projekt zur politischen Bildung, das diesmal anlässlich der bevorstehenden Europawahl am 9. Juni durchgeführt wird. In einem simulierten Urnengang können schon jetzt Schülerinnen und Schüler ihre Stimme abgeben und so das Erlebnis einer echten Wahl nachempfinden.