„Das ist ja wie in Berlin“ Keine Wahlzettel mehr: Warum einige Saarbrücker nicht wählen konnten

Sie wollten wählen – und konnten nicht. Johannes Schäfer und seine Frau Martina waren am Sonntag auf die Rußhütte in Saarbrücken im Wahlbezirk 1211 in die Montessori-Grundschule geladen, um ihre Kreuze zu machen. Gegen 16.45 Uhr kam der 70-Jährige mit seiner 63-jährigen Frau dort an. „Da war eine große Schlange vor dem Wahllokal“, erklärt er. Doch nichts ging voran. Um 18 Uhr schließen die Lokale. „Ich bin rein, um bei der Wahlleiterin nachzufragen“, erklärt Schäfer. Diese habe gesagt, dass „die Wahlzettel etwa seit einer halben Stunde ausgegangen seien“. Offenbar hatte das Wahllokal nicht mit einer solch guten Wahlbeteiligung gerechnet.