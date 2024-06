Stichwahl zwischen Lehberger (SPD) und Schmidt (CDU) Finaler Kampf ums Schloss wird zum Krimi – wovon der Sieg jetzt abhängt

Das Bild von der Champagner-Dusche für Uwe Conradt ist legendär. Nach dem hauchdünnen Erfolg gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) ließ Conradts CDU-Kollege Sascha Zehner den Korken knallen, der teure Tropfen schoss aus der Flasche und besudelte den neuen Oberbürgermeister von Saarbrücken. Der nahm es mit einem Lächeln, denn es war sein großer Tag: Völlig überraschend hatte Conradt die Amtsinhaberin am 9. Juni 2019 in der Stichwahl um den Chefsessel im Rathaus der Landeshauptstadt besiegt. In einem Herzschlagfinale, mit 50,3 zu 49,7 Prozent. Der damalige Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sprach von einem historischen Tag für Saarbrücken, Britz jedoch von einem „Schock“.