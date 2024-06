Ortsratswahlen in Homburg CDU siegt in sechs Ortsräten, AfD überholt SPD in Erbach

So viele Ortsräte wie diesmal wurden in Homburg noch nie gewählt. Insgesamt waren es zehn, anstatt wie bislang vier. Das liegt daran, dass der Stadtrat beschlossen hatte, die historisch bedingte Zweiteilung aus Ortsvorstehern in manchen Stadtteilen und Ortsräten in anderen zu beenden. Daher wurden nun überall Ortsräte eingeführt – und auch gewählt. Die Wahlbeteiligung lag dabei innerhalb der Ortsteile zwischen etwa 55 bis 75 Prozente, im Durchschnitt bei 63,33 Prozent, teilte die Stadt mit. Am höchsten lag sie mit gut 75 Prozent im kleinen Wörschweiler mit seinen 208 Wahlberechtigten, aber auch in Beeden, Bruchhof-Sanddorf, Reiskirchen, Jägersburg und Kirrberg kletterte sie über die 70-Prozent-Marke. Die geringste Wahlbeteiligung gab es in Erbach mit knapp 55 Prozent und in Homburg-Mitte mit gut 59 Prozent.